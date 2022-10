Russische invasiemacht schiet kerncentrale Zaporizja los van het stroomnet, situatie cruciaal

De situatie rond de Oekraïense kerncentrale Zaporizja, de grootste van Europa, is nog nijpender geworden. Na nieuwe beschietingen door de Russische invasiemacht is nu ook de laatste stroomkabel beschadigd. De centrale is nu volledig losgekoppeld van het elektriciteitsnet en wordt alleen nog draaiende gehouden door dieselgeneratoren. Die kunnen het maximaal tien dagen uithouden.