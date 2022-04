Russische influencers woest want sancties leiden tot gebrek aan luxe

Russische influencers worden geconfronteerd met de gevolgen van sancties en zijn daar om het zacht te zeggen niet gelukkig mee. Zo ontdekte een van hen dat Chanel geen tas meer aan haar wil verkopen. Ze sprak er schande van. Eens te meer werd bewezen, zo schreef ze, dat Coco Chanel eigenlijk een nazi was. Wat natuurlijk de vraag oproept waarom ze er dan een tas van wil hebben maar dat is het soort logica die het niet zo goed in hun domein van sociale media. Overigens vervulde Coco Chanel, die een uitgesproken jodenhater was, inderdaad een dubieuze rol in de Tweede Wereldoorlog.