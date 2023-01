Russische huurling vlucht naar Noorwegen terwijl de kogels hem om zijn oren vliegen Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 325 keer bekeken • bewaren

De Noorse politie heeft in de uiterst noordelijke regio Finnmark een man gearresteerd die illegaal de grens met Rusland was overgestoken. De man zegt een deserteur te zijn uit het beruchte huurlingenlegioen de Wagnergroep. Bij zijn vlucht naar Noorwegen werd hij vanuit Rusland onder vuur genomen. Dat melden Noorse media.

De autoriteiten in Noorwegen hebben bevestigd dat de man is aangehouden en dat hij asiel heeft aangevraagd, maar dat er nog wordt gewerkt aan het bevestigen van zijn identiteit. De man vluchtte vrijdagnacht de grens over nabij het plaatsje Kirkenes via de bevroren rivier. Volgens bewoners van het gebied was er op dat moment opvallend veel rumoer aan de Russische zijde van de zwaarbewaakte grens. Aan de overkant van de rivier zagen zij sneeuwscooters, schijnwerpers “en veel manschappen”.

Een lokale nieuwssite uit Kirkenes meldt dat de vluchteling heeft gezegd een deserteur te zijn en dat hij bij het Russische plaatsje Nikel een gat in het prikkeldraad heeft geknipt, waarna hij ervandoor ging richting de rivier Pasvik. Terwijl hij zich een weg baanden door de donkere winternacht, zou hij zijn beschoten door grenswachten van de Russische Federale Veiligheidsdienst, de FSB, de directe opvolger van geheime dienst KGB. Ook zou de man op de hielen zijn gezeten door honden, maar dat die afhaakten op het moment dat hij zich op het dunne ijs begaf. Bij het vluchten zou hij de kogels langs zijn oren hebben horen suizen.

De man zou bereid zijn te getuigen tegen de gefortuneerde leider van de Wagnergroep, de rechtsextremist Yevgeny Prigozhin. De Wagnergroep bestaat uit huurlingen, veelal criminelen die in ruil voor hun dienst in het privéleger, amnestie voor hun misdaden kunnen krijgen. Zo wordt hun strafblad schoongeveegd, in ruil voor een half jaar dienen en in leven blijven aan het front. De Wagnergroep wordt ook wel beschouwd als de privémilitie van Vladimir Poetin en is berucht om zijn zeer wrede tactieken. Deserteurs staat doorgaans de doodstraf te wachten, uitgevoerd door andere huurlingen uit de groep. Het legioen was onder meer actief in Syrië, Libië en Mali en speelde een grote rol bij de invasie van Oekraïne.

Dit weekend nog zei Prigozhin tegen de Noorse krant Aftenposten dat binnen zijn huurlingenleger ongeveer 69 Noren actief zijn, die na hun diensttijd van plan zijn terug te keren naar Noorwegen om daar een staatsgreep te plegen. Zij zouden Noorwegen willen opeisen als land van de Vikingen “waarin geen plaats is voor homo’s”. De Noorse autoriteiten hebben de bewering van Prigozhin een leugen genoemd en zeggen dat er geen enkel bewijs is dat er zo’n groot aantal Noren dienst heeft in het legioen. Prigozhin staat erom bekend nepnieuws te verspreiden met als doel onrust te veroorzaken.

Volgens Russische media gaat het in het geval van de vluchteling om Andrei Medvedev, die zijn contract bij Wagner zou hebben uitgediend, waarna hij besloot te vluchten. Wanneer hij inderdaad getuigt tegen zijn voormalige werkgever, is hij de eerste Rus die een getuigenis aflegt over Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij is inmiddels overgebracht naar Oslo. De Russische autoriteiten zijn op de hoogte van de arrestatie, maar zouden niet om de uitlevering van Medvedev hebben gevraagd.