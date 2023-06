Russische hackers vallen Nederlandse havens aan

Pro-Russische hackers hebben websites van Nederlandse havens platgelegd door ze te bestoken met DDoS-aanvallen. De operatie is een wraakactie naar aanleiding van het Nederlandse plan om Zwitserse tanks aan Oekraïne te leveren voor de verdediging van dat land. De website van de Groningse Zeehaven was door de aanvallen het hele weekeinde onbereikbaar terwijl er toen juist een open dag werd gehouden, meldt RTL Nieuws :

Het Havenbedrijf Rotterdam laat weten dat ook zij hebben vastgesteld dat het gaat om een Russisch hackerscollectief. En dat de aanvallen zijn uitgevoerd vanaf Russische- en Servische IP-adressen. De schade gaat niet verder dan een onbereikbare website. "Voor ons is een website belangrijk omdat we het publiek kunnen informeren, maar we zijn niet afhankelijk van de website", aldus een woordvoerder. Systemen die gebruikt worden voor de afhandeling van de scheepvaart waren dus niet in gevaar geweest, omdat die op andere servers draaien.