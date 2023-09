Russische feministe en vredesactiviste vermoord in Turkije, partner verdacht

In Erzurum, een stad in het oosten van Turkije, is de Russische feministe Anastasia Yemelyanova dood aangetroffen, meldt The Moscow Times. Ze was tot drie jaar terug presentator van een feministisch YouTube-kanaal en voerde campagne ter bestrijding van het geweld van mannen tegen vrouwen. Ook voerde ze campagnes voor politieke gevangenen. Daarnaast protesteerde ze tegen de oorlog. Haar partner, een Syrische student techniek die ze begin dit jaar leerde kennen en met wie ze samenwoonde, is gearresteerd op verdenking van moord.