Russische elite teleurgesteld dat oorlog tegen Oekraïne niet in 2024 is geëindigd

Gelukkig zijn er nog altijd Russische media die met feitelijk juiste informatie komen over de Russische president Poetin en zijn kliek in het Kremlin en hun barbaarse oorlog tegen Oekraïne. Helaas werken die sinds enkele jaren vanuit landen buiten Rusland. Hun journalisten moesten vluchten om niet te worden gevangen gezet voor artikelen die Poetin en zijn kliek niet welgevallig zijn. Al eerder verwees ik naar serieuze goed geïnformeerde Russische media die in het Engels schrijven, zoals “Meduza” , “Novaya Gazeta Europa” en “The Insider”.

Enkele dagen geleden schreef Meduza over de teleurstelling van de Russisch “elite” dat de oorlog die nu al bijna drie jaar duurt niet in 204 is geëindigd. Een totaal onnodige oorlog waardoor inmiddels meer dan 700.000 jonge Russen zijn omgekomen of ernstig gewond raakten.

Meduza heeft nog altijd betrouwbare contacten dicht bij het Kremlin en de Russische regering. Die vertelden direct na Ruslands moorddadige aanval op 24 februari 2022 al dat die ook voor de Russische regering totaal onverwacht kwam, inclusief de eerste minister. Dat bewees dat tot de invasie werd besloten door een uiterst kleine groep rond Poetin en wellicht zelfs door hem alleen. En dat toont dan weer dat de invasie zeker niet de wens van de Russische bevolking was. Dat bleek overigens ook uit de vele oproepen begin 2022 van Russische burgers om geen oorlog met Oekraïne te beginnen, zoals ook oppositiepolitici dat deden, analisten, politieke commentatoren, maatschappelijke organisaties en zelfs oud-militairen die ooit hoge functies bekleedden in het leger.

Inmiddels zijn we bijna drie jaar verder en schrijft Meduza “velen onder de Russische “elite” zijn teleurgesteld dat Moskou’s oorlog tegen Oekraïne niet in 2024 is geëindigd.”

Zoals een bron bij de Russische regering het verwoordde: “De belangrijkste emotie is teleurstelling. We verwachtten dat de oorlog zou eindigen… We voelen al lange tijd eigenlijk alleen nog maar vermoeidheid. Het voelt alsof je elke dag dieper en dieper zakt. We verwachtten ook een versoepeling en opheffing van sancties in ruil voor vrede. Nu veroorzaken die steeds meer pijn.”

Anderen noemden de slechte staat van de Russische economie, die eind 2024 een "spanningspunt" bereikte, met hoge inflatie, een rentepercentage van 21 procent, tekort aan personeel en sterk gestegen lonen. Volgens een consultant die met grote bedrijven werkt “overleven de meeste bedrijven op de een of andere manier, iedereen zet een dapper gezicht op”. Sommige groeien zelfs, maar alleen door middel van “kannibalisering” van de activa van bedrijven die gedwongen zijn Rusland te verlaten. “Iedereen begrijpt dat dit niet eeuwig zal duren. Het zal in de toekomst zeker niet beter worden.”

De hoop op een “snelle vrede” en op de versoepeling van sancties verdween nadat Oekraïne in augustus 2024 de Russische regio Koersk binnenviel. Kremlinfunctionarissen denken dat de Koersk-inval nog maandenlang kan duren. Maar ook zonder dat tegenoffensief zou de oorlog waarschijnlijk hebben doorgeduurd in 2025.

“De president houdt van vechten, het is spannend voor hem. Waarom halverwege stoppen als je ze de laatste klap kan geven?”, stelde een bron dicht bij de regering. Tegelijkertijd zei deze dat sommige "patriotten" in de Russische elite (vooral hooggeplaatste veiligheidsfunctionarissen) ontevreden zijn met Poetins aanpak. "Wat ze hebben is niet genoeg... Ze hebben een mobilisatie nodig, een volledige overgang naar een oorlogstoestand, en dat gebeurt niet."

De overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen gaf hoge Russische regeringsfunctionarissen "enige hoop" op vrede Nu is die er eigenlijk niet meer: Poetin heeft zijn eisen – het hele grondgebied van vier Oekraïense regio's – en Trumps voorwaarden lijken daarmee niet te matchen. Dan is het niet duidelijk “waar een compromis kan liggen."

Volgens bronnen bij Poetins binnenlandse beleidsteam zou het beëindigen van het conflict in 2025 ook nog wel eens een crisis kunnen vormen voor het Kremlin, ondanks de "oorlogsmoeheid". Want wat moet je de burgers vertellen wanneer de oorlog eenmaal stopt? Nu is de situatie duidelijk voor iedereen. Maar daarna? Eind vorig jaar had organiseerde het Kremlin een seminar voor de Russische regio-gouverneurs om te brainstormen over “hoe een beeld van de overwinning aan de bevolking te presenteren”. Voor alle betrokkenen is immers duidelijk dat hoe het einde van de oorlog ook zal verlopen, het in de Kremlinpropaganda een “overwinning” zal zijn. Veel concreets bespraken de deelnemers, want “hoe kun je je voorbereiden op vrede als de voorwaarden van die vrede onduidelijk zijn?”