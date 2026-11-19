Russische drone beschadigt Nederlandse ambassade in Kyiv, dag na Russische bedreiging Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 308 keer bekeken • Bewaren

Bij een Russische luchtaanval op Kyiv is donderdagmiddag een drone neergekomen in de achtertuin van de Nederlandse ambassade, vlak naast de visumafdeling. Dat meldt RTL Nieuws. Het gebouw liep glasschade op, en volgens de Oekraïense krant The Kyiv Independent raakten ook auto’s in de omgeving beschadigd. Of er gewonden zijn gevallen en hoeveel medewerkers er op dat moment aanwezig waren, is nog onbekend. Een tweede drone cirkelde even later boven het pand, maar werd onschadelijk gemaakt voordat hij iets kon raken. De aanslag komt een dag nadat bekend werd dat een bedrijf uit Hengelo betrokken was bij het beschadigen van de voor het Russische invasieleger belangrijke Krimbrug.

Het is vooralsnog onduidelijk of de ambassade het doelwit was of dat de drone door Oekraïense luchtafweer uit koers werd geschoten. Politiek verslaggever van RTL Fons Lambie noemt het te vroeg om van een gerichte aanval te spreken, al wijst hij wel op de opvallende timing: een dag eerder werd bekend dat het Nederlandse bedrijf Destinus de raketten leverde waarmee Oekraïne de Krimbrug aanviel. Donderdag kwam daar nog eens het nieuws van NRC bij dat Destinus-medewerkers actief betrokken waren bij het neerhalen van Russische drones.

De Russische ambassade bedreigde woensdag op bruinrechts haatplatform X Nederland en zei dat elk land dat zich in de oorlog mengt een legitiem doelwit is. Oud-ambassadeur Ron Keller, die vier jaar op de post werkte, noemt de droneaanslag van donderdag ‘een signaal van Rusland’.