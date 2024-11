Russische ballingen demonstreren tegen oorlog in Oekraïne Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 93 keer bekeken • bewaren

In Berlijn hebben afgelopen zondag zo’n 1.800 mensen, voornamelijk Russische ballingen, deelgenomen aan een protest tegen de oorlog in Oekraïne en het bewind van Vladimir Poetin. De demonstratie vond plaats rond de 1.000ste dag na de Russische invasie in Oekraïne en werd georganiseerd door prominente vertegenwoordigers van de Russische exil-oppositie, waaronder Julia Nawalnaja, Ilja Jasjin en Wladimir Kara-Moerza.

Vredige mars door Berlijn

De protestmars, die begon op de Potsdamer Platz en eindigde bij de Russische ambassade aan de beroemde boulevard Unter den Linden, verliep grotendeels vreedzaam, aldus de Berlijnse politie. Onder leuzen als „Nee tegen de oorlog“ en „Weg met Poetin“ spraken de organisatoren de menigte toe. Jasjin werd met luid gejuich ontvangen toen hij de aanwezigen opriep om gezamenlijk stand te houden tegen Poetins agressieve en repressieve beleid.

De organisatoren hadden vooraf gehoopt op zo’n 3.000 deelnemers, maar zagen de opkomst alsnog als een belangrijke graadmeter voor de invloed van de Russische oppositie in ballingschap.

Een verdeelde oppositie verenigen

Een belangrijk doel van de demonstratie was om de vaak gefragmenteerde Russische oppositie in het buitenland te verenigen. „We willen iedereen samenbrengen die zich verzet tegen Poetins misdadige oorlog en repressieve politiek, zowel in Oekraïne als in Rusland zelf,“ verklaarden de organisatoren. De deelnemers eisten onder meer het onmiddellijke terugtrekken van Russische troepen uit Oekraïne, de afzetting van Poetin en een strafrechtelijk onderzoek naar hem als oorlogsmisdadiger.

Nieuwe hoop voor de oppositie

De Russische oppositie in ballingschap heeft moeilijke tijden doorgemaakt. Het overlijden van oppositieleider Aleksej Navalny in een Russisch strafkamp in februari van dit jaar was een zware klap. Zijn vrouw Julia Nawalnaja zet het werk van haar man nu voort vanuit Duitsland. Toch is er ook nieuwe hoop: de vrijlating van Jasjin en Kara-Moerza afgelopen augustus als onderdeel van een historische gevangenenruil tussen Rusland en westerse landen heeft de oppositie een impuls gegeven.

Poetin blijft internationaal onder druk

Het protest in Berlijn vond plaats in een tijd waarin Rusland internationaal steeds verder onder druk staat. De oorlog in Oekraïne, die begon in februari 2022, heeft geleid tot zware internationale sancties tegen Rusland en roep om gerechtigheid voor Poetins oorlogsmisdaden. Voor de Russische oppositie in ballingschap blijft het een uitdaging om invloed uit te oefenen, maar evenementen zoals deze demonstratie tonen aan dat hun strijd voortduurt.

De Berlijnse demonstratie is een van de grootste protesten van Russische ballingen in Duitsland en onderstreept de blijvende weerstand tegen Poetins regime, zelfs ver buiten de Russische grenzen.