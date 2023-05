Russische anti-Poetingroepen eisen aanvallen in grensregio Belgorod op

De Russische regio Belgorod raakt meer en meer betrokken bij Poetins oorlog tegen Oekraïne. Maandag was de grensregio het toneel van verscheidene aanvallen, schrijft de NOS: “Een gecrashte helikopter, beschietingen en geschrokken uitroepen in filmpjes: op sociale media gaan verschillende beelden rond van militaire ontwikkelingen in de Russische regio Belgorod, dicht bij de grens met Oekraïne.”