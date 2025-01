Russisch sabotageschip snuffelde verdacht rond bij vitale kabels boven Terschelling Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 214 keer bekeken • bewaren

De Zweedse marine heeft in samenwerking met Finland met een speciale operatie op 80 meter diepte het anker boven water weten te halen van de Russische Eagle S olietanker. Het anker is overgedragen aan Finland, meldt de Helsinki Times. De Finse autoriteiten verdenken Rusland ervan dat het anker doelbewust over de zeebodem is gesleept. Uit een eerste onderzoek blijkt dat het anker bijna 100 kilometer over de bodem werd getrokken. Daardoor is de Estlink 2 elektriciteitskabel tussen Finland en Estland stuk getrokken. Vier andere kabels raakten ook beschadigd op Eerste Kerstdag.

De tanker is aan de ketting gelegd en de achtkoppige bemanning is onder huisarrest geplaatst.

In de Russische media hebben experts en commentatoren gesteld dat het vernielen van de kabel een wraakactie tegen de NAVO was. Ook wordt in commentaren bevestigd dat het schip onderdeel is van een zogeheten 'schaduwvloot' die buiten de officiële marineschepen om operaties uitvoert. Het Kremlin heeft dat niet bevestigd.

NRC onthult dat het verdachte schip, dat zich officieel voordoet als olietanker, in november 2023 urenlang heen en weer is gevaren boven de Atlantic Crossing 1 telecommunicatiekabel in de Noordzee, ten noorden van Terschelling. Dat gedrag wordt als uiterst verdacht bestempeld. De tanker, die oogt als afgedankt en bij een controle in België op tal van veiligheidsproblemen werd betrapt, zou volgeladen zijn met afluisterapparatuur.

Scheepsnieuwssite Lloyd’s List Intelligence meldde vorige maand dat de Eagle S is uitgerust met zend- en ontvangstapparatuur waarmee de olietanker feitelijk tot een „spionageschip” voor Rusland is omgebouwd. Volgens een klokkenluider, die maritieme diensten leverde aan het schip, werden er „enorme koffers” met „veel laptops” aan boord gebracht, waarmee de olietanker NAVO-schepen en -vliegtuigen kan monitoren. Volgens diezelfde bron liet de Eagle S ook „sensor-achtige apparatuur” vallen in de Noordzee ter hoogte van Het Kanaal, aldus Lloyd’s List. De Eagle S voer op de bewuste vrijdagavond 24 november 2023 met twee tot drie knopen (zo’n drie tot zes kilometer per uur) heen en weer boven de zeekabel, blijkt uit analyse van AIS-signalen, waarmee schepen voortdurend hun positie en snelheid uitzenden. Via de zeekabel wordt spraak- en dataverkeer tussen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland verstuurd. Na zo’n twee uur maakte het schip weer snelheid en voer het door naar Rusland.

In Finland nemen de zorgen over de agressie van buurland Rusland toe. Uit een peiling blijkt dat steeds meer Finnen menen dat NAVO-troepen in Oekraïne in actie moeten komen om de Russische expansiedrift een halt toe te roepen. Vier op de tien ondervraagden onderschrijft dat standpunt.

Het Nederlandse fregat Zr.Ms. Tromp is dit weekend aan een operatie begonnen om vitale infrastructuur op de Noordzee, Atlantische Oceaan en Oostzee te beschermen tegen sabotage en andersoortige aanvallen. Het marineschip geeft leiding aan een NAVO-vloot die met dat doel patrouilleert.