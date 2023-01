Russisch roulette

‘Hartstikke goed,’ zei Roos. Ze had in elke hand een glas en hield ze achterelkaar onder de bierpomp. ‘Hoog tijd.’

‘BIERRR!!!’ klonk het vanaf het tafeltje met de kaartspelers. Roos keek even verstoord over haar schouder en ging verder met haar werk.

‘Nou, dan zijn we dood.’ Roos goot de schuimende melk op het bodempje koffie in de hoge glazen.

‘Zeg, moet dat bier nog gebrouwen worden of zo?’ Een van de kaartspelers stond voor de bar, een deurvormige gestalte die twee koppen boven Roos uitrees en een schaduw over haar heen wierp.

Roos, die de kaartspeler nauwelijks een blik waardig had gekeurd, kwam voor hem staan, een arm leunend op een van de bierpompen; een houding waarin ze niet de indruk maakte grote haast te gaan maken. ‘Moet je horen, pik, ik draai deze zaak in m’n eentje en ik heb toch echt maar twee handen, dus je moet nog even wachten.’ Roos pakte een van de lege glazen van het dienblad en doopte het in de spoelbak. ‘En nou moet ik eerst even wat glazen schoonspoelen.’ Ze haalde het glas langzaam op een neer op de borstels, terwijl ze de kaartspeler glimlachend aankeek. Deze stond op het punt uit zijn vel te springen, zijn gezicht vertrok in een woedende grimas.