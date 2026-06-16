Russisch marineschip vuurt waarschuwingsschoten af op Brits jacht in het Kanaal Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 158 keer bekeken • Bewaren

Het Russische marinefregat Admiraal Grigorovich heeft dinsdagochtend waarschuwingsschoten gelost op een Brits plezierjacht in het Kanaal, op zo'n 35 kilometer ten zuiden van het eiland Wight. Het incident vond plaats in internationale wateren buiten de Britse territoriale grens. Het zou om waarschuwingsschoten gaan, het Britse vaartuig werd niet geraakt. Er raakten dan ook geen opvarenden gewond en en het jacht kon zijn weg vervolgen. Het Britse ministerie van Defensie onderzoekt de zaak. Dat meldt The Guardian.

Volgens Britse defensiebronnen had de Grigorovich eerst een waarschuwing uitgegeven nadat het jacht te dicht bij het oorlogsschip zou hebben gevaren. Het Britse pleziervaartuig reageerde daar aanvankelijk niet op. Daarna volgden de schoten. De bronnen bij defensie benadrukken dat de schoten niet op het jacht waren gericht en zien vooralsnog geen verband met de Britse inbeslagname van de Russische schaduwvloot-olietanker Smyrtos eerder deze week. Dat was de eerste keer dat Britse strijdkrachten een gesanctioneerd Russisch vaartuig in Het Kanaal hebben onderschept sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

De Admiraal Grigorovich, een fregat van bijna 125 meter lang, patrouilleerde dit jaar al regelmatig nabij Britse wateren en begeleidde meerdere malen Russische schaduwvlootschepen in Het Kanaal en de Noordzee. Britse marine-eenheden hadden het schip dinsdag al in het vizier en volgden het schip. Britse oppositiepolitici reageerden bezorgd. De schaduwminister van Defensie James Cartlidge sprak van een "zeer verontrustend" incident en zegt dat het bewijst dat Rusland een directe bedreiging vormt voor het Verenigd Koninkrijk.