Russisch invasieleger veroorzaakt klimaatramp

Als gevolg van de Oekraïne-oorlog zijn in twee jaar tijd net zoveel broeikasgassen de atmosfeer in gegaan als 175 landen jaarlijks uitstoten, schrijft The Guardian. Het gaat om de duizelingwekkende hoeveelheid van 175 miljoen ton CO2-equivalenten. Volgens de onderzoekers is dat te vergelijken met de jaarlijkse uitstoot van 90 miljoen benzineauto’s.