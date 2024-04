Russisch invasieleger staat aan de poorten van belangrijke Oekraïense frontstad Tsjasiv Jar

“Het belang van Tsjasiv Jar valt niet te onderschatten. Wie dit gebied controleert, kijkt vanwege zijn gunstige ligging op een heuvel over grote delen van de rest van de provincie Donetsk uit. Met Tsjasiv Jar zou voor de Russen zo letterlijk de laatste grote Oekraïense ‘fortengordel’ in Donetsk in zicht komen. Die bestaat uit vier versterkte steden: van zuid naar noord zijn dat Kostjantynivka, slechts 10 kilometer verder naar het westen, Droezjkivka, en de ‘tweelingsteden’ Kramatorsk en Slovjansk. De vier steden vormen volgens de Amerikaanse Institute for the Study of War “de ruggengraat” van de Oekraïense defensie in Donetsk. Ook Oekraïens legerwoordvoerder Nazar Volosjyn bevestigt bij Politico dat “als de Russen Tsjasiv Jar kunnen innemen, ze een offensief kunnen lanceren op het laatste Oekraïense bolwerk in Donetsk”.”