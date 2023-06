Russisch invasieleger neemt reddingswerkers in overstroomd Cherson onder vuur

Dinsdag werd de dam in het zuiden van Oekraïne, dat grotendeels in handen is van het Russische bezettingsleger, opgeblazen met grote overstromingen als gevolg. Kyiv beschuldigt Rusland ervan dat ze mensen in het getroffen gebied in de regio in de steek laten. "En ze weerhouden ons er zo ook van om mensenlevens te redden." Op sociale media worden video's gedeeld van de Russische aanvallen op de reddingswerkers en evacués.