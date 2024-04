Russisch invasieleger blijft oprukken, Poetin profiteert van opmars extreemrechts in EU

Sauer, die deze week sprak met een naaste adviseur van de Oekraïense president, betwijfelt of de westerse steun voldoende zal zijn voor een keerpunt. Vladimir Poetin heeft de wind in de zeilen.

“Ondanks de 300.000 gesneuvelde en gewonde soldaten, zijn er nu meer Russische 'boots on the ground' dan aan het begin van de oorlog. En opereren de Russen een stuk slimmer. De beelden van uitgeputte Oekraïense soldaten die nog maar een handvol granaten per dag kunnen afschieten terwijl de Russen zeker zes keer zoveel afvuren, worden gretig gedeeld op de Russische tv. Moskou bombardeert nu al wekenlang ongestraft Oekraïense infrastructuur en woonwijken plat bij gebrek aan luchtverdediging. Charkiv zit in het donker.”