Russisch-Amerikaanse politiek denker krijgt prestigieuze Duitse prijs niet na vergelijking Gaza met joods getto

De vooraanstaande Russische-Amerikaanse journalist en filosoof Masha Gessen, krijgt niet langer een Duitse onderscheiding uitgereikt na uitspraken over de oorlog tussen Israël en Hamas. Gessen vergeleek in een onlangs verschenen essay Gaza met de Joodse getto’s in het door de nazi’s bezette Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. De stichting noemt de uitspraak ‘onacceptabel’.

Gessen zou de Hannah Arendt-prijs krijgen die jaarlijks wordt uitgereikt aan een toonaangevend politiek denker door de Heinrich Böll Stichting (HBS), een stichting gelieerd aan de linkse politieke partij De Groenen. De HBS zou de beslissing om de prijs niet uit te reiken hebben genomen in samenspraak met het stadsbestuur van Bremen, waar de ceremonie plaats zou vinden.

Het essay van Gessen verscheen eerder deze maand in het Amerikaanse magazine The New Yorker. Daarin levert Gessen kritiek op de onvoorwaardelijke Duitse steun aan Israël. Gessen noemt onder meer de in 2019 aangenomen wet die de BDS-beweging die een boycot van Israëlische producten voorstaat, bestempelt als antisemitisch. Ook haalt hen een joodse criticus aan die zei dat de Duitse herdenking van de Holocaust vertroebeld is geraakt.

In de passage waar de HBS de meeste moeite mee heeft, schreef Gessen dat “getto” ‘de meest geschikte term’ is om Gaza te beschrijven, en dat het gebruik van dat woord ‘meer ophef zou veroorzaken omdat het de hachelijke situatie van de belegerde Gazanen op een lijn stelt met die van de joodse getto’s. Het zou ons de woorden hebben gegeven om te beschrijven wat er nu in Gaza gebeurt. Het getto wordt uitgeroeid.’

In Duitsland ligt kritiek op de staat Israël gevoelig, omdat het land kampt met het schuldgevoel van de Tweede Wereldoorlog. Direct na het uitbreken van de oorlog met Hamas, verklaarde bondskanselier Olaf Scholz direct ‘onwrikbaar aan de zijde van Israël’ te staan. Het Duitse parlement stemde ogenblikkelijk in met ‘onbeperkte steun’ aan de Israëlische regering. Op Duitse scholen is onder meer het voeren van de Palestijnse vlag verboden en ook wordt er opgetreden tegen stickers met 'Free Palestine' en de het dragen van een keffiyeh, ook wel Arafat-sjaal genoemd. Begin deze maand werd bekend dat wie naturalisatie aanvraagt in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt, voortaan zijn steun moet uitspreken voor het bestaansrecht van Israël.

Gessen (56), die zelf joods is, is behalve journalist ook een bekende LHBTQ-rechten activist. Hun groeide op in de Verenigde Staten, maar verhuisde in de jaren 90 terug naar Rusland. In 2013 besloot Gessen weer naar de VS te gaan nadat Poetin nieuwe anti-homowetten doorvoerde waardoor bijvoorbeeld kinderen met homo-ouders konden worden weggehaald. In hun essays leverde Gessen behalve op Poetin ook veel kritiek op Donald Trump. Eerder deze maand werd Gessen door Rusland op de internationale opsporingslijst geplaatst omdat hun "nepnieuws" over het Russische invasieleger in Oekraïne zou verspreiden. Dat gebeurde nadat Gessen in een YouTube-video onder meer de Russische oorlogsmisdaden in het Oekraïense plaatsje Boetsja besprak.