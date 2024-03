Russen zaaien onrust in Franse slaapkamers Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 497 keer bekeken • bewaren

Rusland is verantwoordelijk voor de Parijse bedwantspaniek van afgelopen najaar. De berichten daarover werden de wereld in geslingerd en aangejaagd door socialmedia-accounts van Russische trollen. De Franse overheid wijst met een beschuldigende vinger naar het Kremlin.

Vorig jaar was het wereldnieuws: een ware plaag van bedwantsen overspoelde Parijs. De kleine beestjes zouden in zulke absurde aantallen door de Franse hoofdstad kruipen, dat je werkelijk nergens meer veilig voor ze was. Scholen werden uit voorzorg gesloten en er doken zelfs video’s op van wantsen die de Parijse metro en hogesnelheidstrein TGV onveilig maakten. Een flink probleem voor de stad die dit jaar de Olympische Spelen organiseert en het dus niet kan hebben dat toeristen de stad mijden.

Uiteindelijk bleek het mee te vallen. Parijs heeft niet meer of minder bedwantsen dan er gemiddeld in een slaapkamer rondkroelen. Vorig jaar al maakten Franse media er melding van dat er een verband bestond tussen Russische trollen op sociale media en de paniek. Nu heeft ook de Franse minister van Europese Zaken Jean-Noël Barrot bevestigt dat dit inderdaad de conclusie is van de inlichtingendiensten. De trollen zouden de zogenaamde bedwantsplaag toeschrijven aan de komst van het grote aantal Oekraïense vluchtelingen en daarmee de steun aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland willen ondermijnen.

Volgens Barrot is de Russische hoax onderdeel van een uitgebreidere desinformatiecampagne. Zo bleek Rusland achter antisemitische graffiti in Parijs te zitten en was het land de bron van een viraal nepnieuwsbericht, zogenaamd van zender France 24, dat president Macron om veiligheidsredenen een reis naar Oekraïne moest uitstellen.

De Franse overheid is ernstig bezorg dat in aanloop naar de Europese verkiezingen van juni, waarbij extreemrechts in een aantal Europese landen waaronder Frankrijk op voorsprong staat, de Russische desinformatie zal toenemen. In 2021 richtte Macron een nieuw agentschap op dat zich bezighoudt met het opsporen van desinformatiecampagnes, Viginum. Vorige maand kwam het een netwerk op het spoor genaamd Portal Kombat. Daarin bevonden zich tientallen websites van Russische oorsprong met als enige doel het destabiliseren van de publieke opinie in Frankrijk en Europa.