Russen vuren 'per ongeluk' raket af bij achtervolging Brits militair vliegtuig

Boven de Zwarte Zee heeft zich eind september een zeer riskante situatie voorgedaan. Dat heeft de Britse minister van Defensie Ben Wallace bekendgemaakt in het parlement. Op 29 september voerde een onbewapend spionagevliegtuig van de RAF, een RC-135 Rivet Joint ter grootte van een passagiersvliegtuig, een routine verkenningsvlucht uit boven de Zwarte Zee. De Britten werden daarbij achtervolgd door twee bewapende Russische SU-27 straaljagers. Het volgen van de Britten duurde zo'n anderhalf uur. Dat schaduwen van elkaars vliegtuigen is niet ongebruikelijk.

Wat echter wel zeer ongewoon is, is dat een van de straaljagers een raket afvuurde in de buurt van de Britten. Wallace heeft daarop zijn Russische collega om opheldering gevraagd en deze er op gewezen dat de patrouille plaatsvond in internationaal luchtruim. Op 10 oktober kreeg hij te horen van de Russen dat ze de zaak onderzocht hadden en dat het ging om een ongeluk. De raket zou een "technisch mankement" vertoond hebben. De Russen erkenden ook dat de Britten zich in het internationale luchtruim bevonden.