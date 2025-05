Russen slaan gat van vijftien vierkante meter in beschermende koepel Tsjernobyl

Een Russische Shahed-drone heeft in februari ernstige schade toegebracht aan de beschermende koepel over de kernreactor van Tsjernobyl. De aanval boorde een gat van 15 vierkante meter in het dak van de 1,5 miljard euro kostende veiligheidsconstructie die in 2017 werd gebouwd. Dat blijkt nu het eerste onderzoek is afgerond, zo meldt The Guardian.