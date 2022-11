Russen richten aanvallen op burgerdoelen, inwoners op de vlucht

7 mrt. 2022 - 21:37

@ MG1948 [Vond en vind je dat er bij die zaken die jullie nu naar voren brengen anders gehandeld had moeten worden dan neem ik aan dat ook jullie willen dat nu wel effectief opgetreden wordt.] Ik kan niet voor 'jullie' spreken maar ben een groot voorstander van de huidige sancties. [Ik heb echter niet de indruk dat dat de insteek is van de posts van o.a. watcher maar juist ingezet worden om hier op de rem te gaan staan.] Geen idee. U zou het hem kunnen vragen natuurlijk. [...en daarmee óf zelf hypocriet óf worden de naar voren gebrachte misstanden belangrijker geacht en wordt het eigen gelijk op die punten uitgespeeld over de hoofden van de Oekraïners.] Ik heb geenszins de indruk dat hij iets wil uitspelen over de hoofden van de Oekraïeners. Integendeel, hij wijst op de analogie met vergelijkbare rampen. Anderen zien die niet of willen die niet zien. Dat is jammer. De kracht van het recht zit namelijk in zijn universele toepassing. [Je zult het daarna natuurlijk niet eens zijn, maar is het echt zo lastig om -zonder de grote lijn te vergeten- iedere zaak op zijn eigen merites te beoordelen. Dat doe je niet door met het onder de aandacht brengen van de grote lijn de onderhavige situatie te overschreeuwen.] Ik begrijp niet waar ik het niet mee eens zou zijn. Ik bepleit een 'lessons learned' op basis van deze crisis. Mocht u dat anders zien, let me know. Of misschien kunt u aangeven hoe en wanneer die lessen dan wel geleerd worden. [In zekere zin doe jij ook hetzelfde. Ook jij toont je hier als dat belang waar jij voor op komt in het nieuws of bediscussieerd wordt.] Ik geloof niet dat u mijn reactie hebt begrepen. Het gaat hier niet om een discussie over Irak of Palestina, of om een wedstrijd in leed, maar om het feit dat we consequent moeten handelen, nu en in de toekomst. Wat we nu voor Oekraïne doen moeten we, bepleit ik, in vergelijkbare omstandigheden ook voor anderen doen. Daarmee wordt Oekraïne – anders dan u kennelijk vreest – niets tekort gedaan. [Daarmee wil ik zeggen: als je afkeer t.o.v. wat in de Oekraïne meer is dan een lippendienst dan werden niet alle bijdragen van jou gerelateerd aan dat specifieke onrecht dat jij onverteerbaar vind.] Mocht u iets willen bediscussiëren dan bent u welkom. Aan insinuaties heb ik geen boodschap.