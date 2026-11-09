Russen, Israëli's en MAGA verspreiden voor eigen politieke agenda op grote schaal nepnieuws over rellen in Frankrijk Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 288 keer bekeken • Bewaren

Israël, Rusland en VS stookten onrust in Frankrijk op voor de eigen politieke agenda’s. Daartoe werden op grote schaal nepberichten verspreid via sociale media. Inzet daarvan was het aanjagen van haat, vooral tegen moslims. Dat blijkt uit geheime rapporten van de Europese Unie en het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken die zijn ingezien door persbureau Reuters. Een Russisch netwerk dat al langer bekend is onder de naam 'Operation Overload' verspreidde verzonnen berichen over verkrachtingen van demonstranten door migranten en aankodigingen van terroristische aanslagen.

Uit een analyse van de EU, die betrekking heeft op de periode van 7 tot 21 oktober, blijkt dat Rusland probeerde "de Franse leiding af te schilderen als zwak en in toenemende mate autoritair". "Dergelijke gebeurtenissen bieden kansen om nationale regeringen te ondermijnen, angst en verdeeldheid te zaaien, en de publieke opinie in de aanloop naar verkiezingen te beïnvloeden", aldus het interne EU-document, dat werd opgesteld door experts op het gebied van desinformatie binnen de diplomatieke dienst van de Unie. (...) Volgens een analyse van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken behaalden de tien meest bekeken berichten op X over de onrust, afkomstig uit "pro-Russische kringen", tussen 16 en 18 oktober in totaal 2,8 miljoen weergaven.

Een afzonderlijke interne analyse, opgesteld door het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken – die eveneens door Reuters is ingezien – concludeert dat sociale-mediaccounts die gelinkt zijn aan Israël en de Amerikaanse 'MAGA'-beweging eveneens "vijandige narratieven" over de rellen verspreidden, waarbij ze deze in verband brachten met radicaal-islamisme en migratie.

In Nederland worden dergelijke insinuaties onder meer gretig verspreid door De Telegraaf. Zo schreef columnist en notiore stokebrand Afshin Ellian op 19 oktober in de krant:

De groeiende verbondenheid van linksradicalen en islamisten is een zorgwekkende ontwikkeling. Kringen binnen Pro kunnen moeiteloos samen met Hamasaanhangers demonstreren tegen Israël. De destructieve kracht van extreemlinks, islamisten en criminelen wordt overal onderschat. Franse plunderaars: links-radicalen, islamisten en criminelen.

De Russische invloed laat zich al langer gelden in de krant. Zo bejubelde columnist Wierd Duk lange tijd het regiem van Poetin en was het concern een van de drijvende krachten achter het zogeheten Oekraïne-referendum dat tot doel had de samenwerking tussen het land en de EU te torpederen.

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