Russen hebben het helemaal gehad met Femke Halsema

Nu de rookwolken van de afgelopen dagen langzaam optrekken, vragen de Russen zich vertwijfeld af hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Er is nog veel onduidelijk, vertelt Rusland-correspondent Tjeerd Klein Grootkamp in Plakshot. Maar een ding staat voor de gewone Rus al wel als een paal boven water: Femke Halsema is verantwoordelijk.