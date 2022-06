Russen bombarderen Kyiv, einde aan wekenlange relatieve rust in hoofdstad Oekraïne

Burgemeester van Kyiv Vitali Klitchko heeft gezegd dat de aanvallen net ten westen van het stadscentrum plaatsvonden, in de districten Darnitski en Dniprovskyi. Daarbij is volgens de eerste berichten een treinstation getroffen. Bij de aanval is in elk geval een persoon gewond geraakt.

Hoewel Kyiv voor het eerst in lange tijd getroffen is, vinden de zwaarste gevechten nog altijd plaats in het oosten van het land, met name in en rond de stad Severodonetsk. De Oekraïense president heeft laten weten dat de situatie daar ‘extreem moeilijk’ blijft en dat er door Oekraïense en Russische troepen ‘van straat tot straat’ wordt gevochten. Voor de Russen is de stad een belangrijk doelwit, omdat bij een verovering de regio Luhansk vrijwel volledig in handen van Rusland valt. De stad wordt door Rusland onophoudelijk gebombardeerd. Volgens zowel Zelenski als de gouverneur van Luhansk Serhiy Haidai houden de Oekraïners vooralsnog stand, maar is het van groot belang dat het Amerikaanse raketsysteem snel wordt geleverd.