Rusland zit achter anti-Oekraïense protesten in het Westen

Onderzoeksjournalisten uit Duitsland, Frankrijk, Zweden, Noorwegen en Denemarken hebben ontdekt dat Russische agenten in het geheim demonstraties tegen Oekraïne organiseren dan wel infiltreren. Onder meer Den Haag is doelwit van dergelijke propaganda-activiteiten. Dat meldt onder meer Deutsche Welle .

De media zijn de praktijken op het spoor gekomen door Russische overheidsdocumenten die zijn gelekt naar het Dossier Center, een onderzoekscollectief van Kremlin-critici. Of de documenten authentiek zijn valt lastig vast te stellen maar de informatie die er in staat stemt wel overeen met werkelijke gebeurtenissen. Het doel van de acties is de steun voor Oekraïne onder de plaatselijke bevolking te ondermijnen. Daartoe worden allerhande argumenten aangegrepen om de sentimenten te voeden. Zo wordt gesuggereerd dat de steun aan het belaagde Oekraïne ten koste gaat van de gezondheidszorg. Dergelijke argumenten zijn ook populair bij bijvoorbeeld de PVV, waarvan de leider Geert Wilders in 2018 nog een onderscheiding ontving van de Russische regering.

Een voorbeeld van dergelijke demonstraties die ook echt hebben plaatsgevonden zijn anti-Turkse protesten door zogenaamde Oekraïners. Die gingen tekeer tegen president Erdogan om te suggereren dat Europa vijandig staat tegenover moslims. In Parijs werd Erodgan daarbij afgebeeld alsof hij de Hitler-groet bracht. Ook werden de slachtoffers van de aardbeving bespot. Andere demonstraties zijn er op gericht de NAVO uiteen te drijven, dan wel de toetreding van Zweden te voorkomen. In Zweden verbrandde extreemrechtse activisten een koran wat tot woede van Ankara leidde en vertraging van de toetredingsprocedure leidde.

Ook de demonstraties tegen pensioenbezuinigingen en klimaatverandering zijn doelwit van de Russen om verdeeldheid te zaaien. In Rusland worden beelden van de geïnfiltreerde protesten verspreid om de indruk te wekken dat er in Europa veel verzet is tegen de steun aan Oekraïne. In Nederland schokte BBB-leider Caroline van der Plas vorige week de politiek door met veel tamtam weg te blijven bij een historisch bezoek van de Oekraïense president Zelenksy aan het parlement. Als argument gebruikte ze dat de eigen bevolking belangrijker is dan de Oekraïense vrijheidsstrijd tegen de Russische inval.