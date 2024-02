Rusland zet premier van Estland, in de race voor leiderschap NAVO, op wanted list

Rusland heeft Kaja Kallas, premier van Estland, toegevoegd aan een lijst van gezochte misdadigers en verdachten. Kallas wordt naast Mark Rutte genoemd als kansrijke kandidaat om NAVO-baas Jens Stoltenberg op te volgen die later dit jaar vertrekt. Of de Russische actie van invloed is op haar kansen is onduidelijk. Ook de Estse minister van Buitenlandse Zaken en minister van Cultuur worden vanaf nu gezocht door de Russische opsporingsdiensten.