Rusland verklaart LHBTI-gemeenschap tot verboden 'extremistische organisatie'

Wat het vonnis exact inhoudt is volstrekt onbekend, niet in de laatste plaats omdat er niet zoiets bestaat als een officiële internationale LHBTI-beweging en er dus al helemaal geen sprake is van zoiets als een lidmaatschap. Het grote gevaar schuilt hem er dus in dat de Russische autoriteiten kunnen optreden tegen alles wat bestempeld kan worden als “LHBTI-activiteit”.