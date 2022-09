Rusland verbiedt kritische krant Novaja Gazeta, vrijwel geen onafhankelijke media meer over Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 96 keer bekeken • bewaren

Een van Ruslands laatste onafhankelijke kranten, Novaja Gazeta, is verboden. Een Russische rechtbank trok maandag de medialicentie van de krant in nadat de mediawaakhond van het Kremlin Rozkomnador een rechtszaak tegen Novaja Gazeta had aangespannen. De officiële klacht tegen de krant die als een van de weinigen nog over de oorlog in Oekraïne schreef: in 2006 zou niet voldoende informatie zijn gegeven over een verandering van eigenaar.

In Rusland is het voor media, vrijwel allemaal in handen van of streng gecontroleerd door het Kremlin, verboden om over de oorlog in Oekraïne te publiceren. Sterker nog, het woord oorlog gebruiken is niet toegestaan. Vanwege de verregaande censuur had Novaja Gazeta begin dit jaar het werk al neergelegd.

Voorafgaand aan de rechtszaak had Novaja Gazeta al laten weten ongeacht de uitspraak de website in de lucht te willen houden. Die zal in elk geval in Rusland zonder de nodige omwegen niet meer bereikbaar zijn. In juli lanceerden journalisten van Novaja Gazeta al een nieuw onafhankelijk online tijdschrift, Novaya Rasskaz-Gazeta, dat direct door de Russische overheid offline gehaald werd.