Rusland tracht MH17-onderzoek te torpederen

6 mrt. 2020 - 16:48

Ik kan me nog goed herinneren hoe sommigen,ook hier op Joop, er van overtuigd waren dat Rusland er niets mee te maken had. En dat het allemaal de schuld van Oekraïne was. Want dat land werd de EU ingerommeld dus verdiende het straf. Zonder met de ogen te knipperen waren ze overtuigd van hun waarheid. Dat niemand van hen wilde weten dat ze braaf aan het handje van Onkel Vlad liepen maakte de schande alleen maar groter. Ik zag het als vorm van landverraad terwijl ik voor die tijd nauwelijks van dat soort gevoelens had voor mijn medelanders. Ik zie het als een vorm van vervreemding om het maar eens op zijn Marxiaans te zeggen. De ideologie belangrijker dan de waarheid. We zouden zoiets niet meer doen, beloofden we onszelf na de oorlog en de val van de muur. We zouden ons niet meer verliezen in ideologische prietpraat. Toch kroop het bloed waar het niet gaan kon. Althans bij sommigen. Dit voorbeeld laat goed zien hoe dat soort dingen werken. Althans het geeft een verklaring voor de concentratiekampen en de goelags, nazi's en communisten liepen dezelfde dodenmars omdat ze geloofden wat ze wilden geloven. En omdat ze wel moesten. Wat dat betreft is er niet zo veel verschil met nu. Het Europa van de dichte grenzen betekent letterlijk dat je mensen aan hun lot overlaat, hoe mooi je je bezwaar ook verpakt. Je sluit bewust je ogen voor de waarheid,dat je een ander niet gunt wat jou min of meer in de schoot werd geworpen omdat jij hier geboren bent en niet duizend kilometer verder op. En helemaal als die boodschap wordt ondersteund met ideologische typeringen als verdunning of omvolking. Dan moeten toch alle seinen op rood staan. Helaas zijn er ook nu weer. De zgn onwetenden. Slachtoffers van hun eigen gedachten.

