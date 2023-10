Rusland stookte paniek over invasie van bedwantsen in Frankrijk op Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 281 keer bekeken • bewaren

Vorige maand ontstond er in Frankrijk paniek over een invasie van bedwantsen. Die zou niet alleen het leven van de Parijzenaars onaangenaam maken, maar ook de Olympische Spelen bedreigen die volgend jaar in de Franse hoofdstad worden gehouden. Er verschenen beelden van een bedwants die een ritje maakte met de Parijse metro.

Zoals de NOS al snel meldde was er in werkelijkheid helemaal geen sprake van een invasie van de irritante bloedzuigende insecten. De autoriteiten keerden zelfs de metro binnenste buiten maar konden nergens een bedwants vinden. Er was ook geen toename te zien in het aantal waarnemingen en klachten. Wel is er wereldwijd een toename van dit soort insecten, onder meer als gevolg van de klimaatcrisis.

Bronnen bij de Franse inlichtingendienst melden nu aan de radiozender RMC dat Rusland de paniek heeft aangejaagd door nepnieuwsberichten te verspreiden die afkomstig leken uit bestaande Franse media. De nieuwssite voor expats The Local wijst een bericht dat er uit ziet als een artikel van de krant La Montagne als mogelijk voorbeeld aan. In dat verhaal worden de sancties tegen Rusland als oorzaak genoemd voor de explosie aan bedwantsen. Er werd in beweerd dat er Russische bestrijdingsmiddelen nodig zijn om de opmars van de dieren tegen te gaan maar die niet geleverd kunnen worden wegens de importverboden die zijn opgelegd nadat Rusland een aanvalsoorlog tegen Oekraïne startte. La Montagne heeft dat verhaal niet geschreven en ook niet gepubliceerd.

In een ander artikel, dat afkomstig leek uit de gezaghebbende krant Le Monde, beweerde dat de bedwantsen meegelift waren met Oekraïense vluchtelingen. Ook dat verhaal was nep. Bedwantsen zijn al jarenlang een probleem in Frankrijk.

De werkwijze staat bij de veiligheidsdiensten bekend als Operation Doppelganger, een Russisch project om nepnieuws in samenlevingen te injecteren met als doel onrust en destabilisatie te zaaien.