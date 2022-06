'Rusland steelt doelgericht historische kunstvoorwerpen uit Oekraïne'

12 jun. 2022 - 11:43

Het is weerzinwekkend dat de Russische machthebbers ook langs deze weg het voortbestaan van Oekraïne onmogelijk willen maken, voor welk land ze in 1994 nog een soevereiniteitsgarantie hadden ondertekend. (Na de ontmanteling van het kernwapenarsenaal daar). [In werkelijkheid is Oekraïne ouder dan het huidige Rusland.] Dat is een onjuiste bewering. In het gebied dat nu Oekraïne heeft hebben in de loop der eeuwen talloze volken zich gevestigd, of zijn erdoorheen getrokken. Pas in 1917 (aan het eind van de Eerste Wereldoorlog) werd voor de eerste keer een Oekraïense staat gesticht, en in 1922 werd het gebied bijna geheel onderdeel van de Sowjet-Unie. (Het uiterst westelijke deel vanaf 1939). In 1954 werd de toen Russische Krim bij Oekraïne gevoegd door toedoen van Chroesjtsjóf, die zelf een Oekraïense afkomst had. Feit is, dat de moderne geschiedenis van Rusland en Oekraïne nauw met elkaar zijn verweven, waarmee de Russische oorlogvoering uiteraard niet wordt gerechtvaardigd.