Rusland stationeert bommenwerpers langs grens met Finland en Noorwegen

Rusland heeft bommenwerpers gestationeerd in de buurt van de grenzen met Finland en Noorwegen. Dat schrijft de Noorse nieuwssite The Barents Observer . Uit satellietbeelden blijkt dat het gaat om vliegtuigen die in staat zijn kernwapens af te vuren.

Experts geloven dat het stationeren van de vliegtuigen op Kola in eerste instantie een strategische keuze is geweest. De bommenwerpers stonden eerst op de Engels-luchtmachtbasis in het zuidwestelijk gelegen Saratov, maar die basis ligt op 600 kilometer van de grens met Oekraïne en is daardoor mogelijk te kwetsbaar. Het Oekraïense leger wist eerder al met een droneaanval twee TU-95’s te beschadigen.