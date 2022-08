Rusland schroeft gaskraan verder dicht, EU-landen moeten verplicht minderen met gas

19 jul. 2022 - 15:59

Dat westerse landen Rusland als vijandige natie met sancties aan het afknijpen is, is begrijpelijk. Evenals dat vanuit Poetins perspectief gezien hij de westerse vijanden geen plezier hoeft te doen - Nord Stream 1 is exit. En daar blijft het niet bij want we zitten nu in een onomkeerbaar proces met nare geopolitieke en economische gevolgen. We hoeven dan niet op solidariteit te rekenen want dat is een deugd die het neoliberalisme vreemd is.

2 Reacties