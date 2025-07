Rusland ronselt migranten om aanslagen uit te voeren Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 102 keer bekeken • bewaren

Rusland huurt migranten van buiten de EU in om misdrijven te begaan, angst aan te jagen en het vertrouwen in de overheid te ondermijnen. Dat rapporteert de Tsjechische inlichtingendienst BIS in haar jaarverslag over 2024. De Russen gebruiken Telegram kanalen om potentiële agenten te werven die uiteenlopende opdrachten uitvoeren, van video-opnames maken van militaire bases tot brandstichting plegen. De veiliheidsdienst merkt op dat de acties ook bedoeld zijn om psychologische schade in samenleving aan te richten.

"Het gaat onder meer om het verzwakken van de cohesie in Westerse samenlevingen, angst en onzekerheid aanjagen, het vertrouwen ondermijnen in de capaciteit van de overheid om burgers te beschermen en het opvoeren van druk om de steun aan Oekraïne te verminderen," citeert de Europese nieuwssite Politico de dienst.

In veel gevallen hebben de daders geen idee dat ze werken voor Rusland omdat er gebruik wordt gemaakt van tussenpersonen. Eerder al kwamen onder meer Britse, Duitse en Franse veiligheidsdiensten tot soortgelijke conclusies.

Tjeschië heeft in 2021 18 Russische diplomaten uitgewezen na een aanslag op een opslagloods waar twee mensen bij om het leven kwamen. In het land zijn de afgelopen jaren meerdere aanslagen gepleegd door Russische agenten. Vorige maand nog werd een Colombiaan veroordeeld wegens een mislukte aanslag op een busremise. De premier heeft verklaard dat Rusland vermoedelijk de aanstichter was.

Het mes snijdt voor Rusland aan twee kanten omdat politieke partijen in EU-lidstaten die zich achter Moskou scharen of er sympathie voor hebben veelal onder radicaal rechts zijn te vinden. Ageren tegen migratie is een van hun belangrijkste strategieën om de bevolking op te stoken.