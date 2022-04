Rusland profiteert van oorlog in Oekraïne: veel meer fossiele inkomsten Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 89 keer bekeken • bewaren

De Russische inkomsten uit de export van gas, olie en kolen zijn enorm toegenomen sinds het land Oekraïne is binnengevallen. Rusland harkte de afgelopen twee maanden 62 miljard euro binnen met de verkoop van fossiele producten, zo becijfert het Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

De Europese Unie is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de import: de lidstaten maakten in totaal 44 miljard euro over naar Rusland. Ter vergelijking: vorig jaar betaalden de Europese landen gemiddeld 12 miljard euro per maand.

Hoewel EU-lidstaten minder fossiele producten uit Rusland importeren, zijn de prijzen enorm gestegen. Zo houdt Rusland toch meer over. Het geld dat gemoeid is met de handel in olie, gas en kolen komt voor het grootste deel terecht bij de Russische staat die flinke belangen heeft in de energiebedrijven.

“De export van fossiele brandstoffen houdt het Poetin-regime in het zadel”, zegt Lauri Myllyvirta van CREA tegen The Guardian. Ook andere schurkenstaten die grossieren in het schenden van mensenrechten, zoals Saoedi-Arabië en Kazachstan, profiteren van de gestegen prijzen voor fossiele brandstoffen.