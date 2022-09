Rusland maakt zichzelf belachelijk met anti-EU spotje: 'De winter zal lang zijn'

De Russische energiegigant Gazprom heeft naar verluidt een spotje gemaakt waar in Euopa wordt bedreigd met een onbarmhartige winter. De propaganda is niet officieel uitgebracht maar wordt verspreidt via sociale media. Er is een monteur te zien die de gaskraan dichtdraait. Brussel, Parijs, Berlijn en Londen worden vervolgens getroffen door een koude golf. De beelden worden afgewisseld met opnames van groene energie zoals zonneparken en windturbines waarmee de Russen kennelijk willen spotten, net als hun politieke bondgenoten dat in Europa al langer doen.