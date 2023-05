Rusland lijdt nieuwe nederlaag in Oekraïne dankzij Nederlandse steun

6 mei 2023 - 15:09

''De dodelijke aanval met de raket kon deze week voor het eerst afgeslagen worden met behulp van Patriot-afweerraketten. Dat systeem is aan Oekraïne geleverd door Nederland, de VS en Duitsland.'' Dat is goed nieuws. Geen vuiltje meer aan de lucht dus. Mochten de Russen het ooit in hun domme hoofd halen om een hypersonische raket richting Rotterdam, Amsterdam, Delfzijl, Veldhoven, Borsele of zo te sturen omdat we ze met de rug tegen de muur zetten dan knallen we die dus gewoon uit de lucht. Met een Patriot raket van onze goede vriend Biden. Een kind kan de was doen. Waar zouden we zijn zonder Biden? Waarschijnlijk nog gewoon aan het vieze Russische gas in plaats van het Amerikaanse. Het is wat duurder alleen voor de mensen die nog gas gebruiken maar dan heb je ook wat.

