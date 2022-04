Rusland liegt er ook bij de VN lustig op los

Lentegenoegen

6 apr. 2022 - 13:15

Ik zag Vasily Nebenzya zijn toneelstukje bij de VN gister. Een verbazingwekkend stukje fabeltjeskrant gebazel totaal losgerukt van enige vorm van realiteitszin. Het is natuurlijk zijn werk, dat snap ik, maar het is uiteindelijk wel zijn keuze om dit werk te doen. Ik kan me niet voorstellen dat hij in dezelfde informatie bubbel leeft als de gemiddelde Rus of ingesloten is zoals Putin. Hij moet wel beschikking hebben tot persoonlijke communicatie middelen die niet zwaar geredigeerd worden. Als deze vetklep ervoor kiest dit werk te doen terwijl hij beschikt over alle informatie, dan kan er maar een conclusie zijn. Hij is even medeplichtig aan de evidente oorlogsmisdaden en gezien het om een diplomaat gaat moet hij maar gewoon een enkeltje Moskou krijgen.

