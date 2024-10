Rusland koopt Hamaskaarten van Israël Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 450 keer bekeken • bewaren

cc-foto: Psychic 2Tarot/Flickr

De Russische regering heeft honderd Hamaskaarten gekocht bij haar Israëlische collega’s. De kaarten moeten Rusland in staat stellen Oekraïense burgerdoelen te raken zonder westerse verontwaardiging op te roepen.

“Met deze kaarten kunnen we het op een na meest morele leger ter wereld worden”, juichte de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov na de ondertekening van het contract in Jeruzalem. “Nooit meer de beschuldiging dat we op burgerdoelen mikken. Alles wat we raken wordt hiermee vanzelf een militair doelwit. Het is echt een wonderwapen in de strijd om gerechtigheid en landjepik.”

De werking van de kaarten is op het oog eenvoudig. De gebruiker wijst een willekeurige plek op de kaart aan, zoals een ziekenhuis of een school, wappert met de kaart en spreekt de woorden “Hocus Pocus Pilates Hamas, ik wou dat dit een hoofdkwartier was”. Vervolgens manifesteert zich op de aangewezen locatie plotsklaps een hoofdkwartier van Hamas, zodat het een legitiem militair doel wordt dat zonder repercussies mag worden vernietigd. De kaarten werken niet alleen tegen locaties, maar ook tegen personen. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk journalisten uit te roepen tot terroristische collaborateurs.

Aanpassingen

Voor gebruik tegen Oekraïne zijn wel aanpassingen nodig, gaf Lavrov toe. Zo functioneren de originele Hamaskaarten alleen in combinatie met westerse wapens. De morele werking van de kaarten is bovendien optimaal als vooraf een waarschuwing uitgaat naar het doel, mits dat weerloze mensen zijn die toch geen kant uitkunnen. De Oekraïeners zijn beweeglijk en beschikken over luchtafweer, wat het verrassingselement onontbeerlijk maakt. Lavrov: “Onze ingenieurs denken dat de ombouw gaat lukken, zeker als we erin slagen Donald Trump de volgende president van Amerika te maken.”

Ook de Israëliche premier Benjamin Netanyahu was in zijn nopjes met de deal: “Gaza is inmiddels zo murw gebeukt dat we geen Hamaskaarten meer nodig hebben om daar iedereen af te maken op wie ons oog valt. Zo verdienen we nog wat aan de restvoorraad. Onze eigen industrie is inmiddels overgestapt op de krachtiger Hezbollahkaarten. Helaas is de variant die journalisten uit Beirut verwijderd nog niet operationeel. Daardoor verschijnen terroristische beweringen dat de kaarten niet werken.”

In het westen is verontrust op de deal gereageerd. “We zullen een ernstige waarschuwing afgeven aan premier Netanyahu, voor zijn collectie”, aldus Antony Blinken, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken. Gevraagd of de Amerikanen ook kaarten aan Oekraïne wil leveren reageerde Blinken afwijzend: “We willen het conflict niet escaleren. Amerikaanse wapens mogen alleen gebruikt worden tegen daadwerkelijke militaire doelwitten.”

Eerder verschenen op christianjongeneel.nl