Rusland en mensenrechten

26 sep. 2023 - 11:10

Uit een VN-onderzoek is nu gebleken dat de Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne op grote schaal en met grote wreedheid plaatsvinden. Ook aan Oekraïense zijde gebeuren deze dingen, maar wel met op veel kleinere schaal en veel minder wreed. Dit is een gegeven waarvoor we niet de ogen mogen sluiten..

