Rusland dreigt met een nieuwe Cubacrisis

Wessel Visser

De Cubacrisis in 1962 staat bekend als het gevaarlijkste moment in de geschiedenis van de Koude Oorlog. Als reactie op de Amerikaanse plaatsing van raketten in Turkije en Italië plaatste de Sovjet-Unie raketten op Cuba. De wereld stond een paar weken op de drempel van een vernietigende kernoorlog tussen de twee supermachten. Nu, in 2025 dreigt er een nieuwe Cubacrisis. De Amerikaanse president Donald Trump overweegt Tomahawk-kruisraketten naar Oekraïne te sturen. Als antwoord hierop dreigt Rusland Oreshnik-middellangeafstandsraketten naar Cuba te sturen.

Amerikaanse kruisraketten worden bediend door Amerikaanse militairen

Als president Donald Trump besluit Tomahawk-kruisraketten naar Oekraïne te sturen, zijn de Verenigde Staten rechtstreeks in oorlog met Rusland. Want het is niet zo dat de Verenigde Staten de raketten overhandigen aan Oekraïense militairen. De kruisraketten zullen worden afgeschoten met de Typhon-lanceerinrichting, die uitsluitend bediend kan worden door gespecialiseerde Amerikaanse militairen. De data van de doelwitten van de kruisraketten worden geleverd door Amerikaanse militaire inlichtingenspecialisten. En deze doelwitten worden in de kruisraketten geprogrammeerd door Amerikaanse militaire ICT-specialisten. Er komt geen Oekraïense militair aan te pas. Het zijn uitsluitend gespecialiseerde Amerikaanse militairen die deze hightech-wapens zullen bedienen. De Russische regering weet dit. President Vladimir Poetin zei hierover: ’Het is onmogelijk om Tomahawk-kruisraketten in te zetten zonder de directe deelname van Amerikaanse militairen. Dit zou een kwalitatief nieuwe fase van escalatie betekenen, ook in de betrekkingen tussen Rusland en de Verenigde Staten.’

Russische middellangeafstandsraketten naar Cuba?

Eerder dit jaar tekenden Rusland en Cuba een militaire samenwerkingsovereenkomst. Vorige week ratificeerde de Russische Staatsdoema, de ‘Russische Tweede Kamer’, deze samenwerkingsovereenkomst. Volgens Alexander Stepanov, militair deskundige van het Instituut voor Recht en Nationale Veiligheid aan de Russische Presidentiële Academie voor Nationale Economie en Openbaar Bestuur in Moskou, moet de ratificatie van vorige week worden opgevat als een antwoord op de Amerikaanse dreiging Tomahawk kruisraketten naar Oekraïne te sturen, schrijft het Russische persbureau TASS. Hij verwacht dat Rusland Iskander- en Oreshnik-raketten naar Cuba zal sturen als antwoord op het sturen van Tomahawk kruisraketten naar Oekraïne. Iskander-raketten zijn raketten voor de korte afstand waarmee de Russen Miami in Florida kunnen bereiken. Oreshnik-raketten zijn raketten voor de middellange afstand waarmee de Russen de Amerikaanse hoofdstad Washington kunnen bereiken.

Tweede Kamerverkiezingen

Op 29 oktober zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Alle grote partijen kiezen voor extra militaire uitgaven, extra bewapening en escalatie in Oekraïne. De dreigende nieuwe Cubacrisis laat zien dat dit een heilloze weg is. Het wordt tijd dat we kiezen voor vredesdiplomatie en vreedzaam samenleven in Europa.