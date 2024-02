Rusland dreigt Franse vliegtuigen neer te halen

Het Russische leger heeft directe bedreigingen uit tegen Franse piloten die patrouilleren boven de Zwarte Zee. Terwijl de Franse vliegtuigen volstrekt legaal opereerden in het internationale luchtruim dreigden de Russen de toestellen neer te halen. Dat heeft de Franse minister van Defensie Sébastien Lecornu onthuld in een interview met RTL Radio. Hij spreekt van 'intimidatie' die vorige maand plaatsvond.

Volgens Lecornu wordt het gedrag van de Russen steeds agressiever omdat ze in de problemen verkeren op het slagveld in Oekraïne. "Dit is zo oud als de Koude Oorlog maar we zien dat de Russen terugkeren naar bijzonder agressieve houding en zo met de grenzen speelt."