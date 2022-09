Rusland draait gaskraan naar Duitsland voor onbepaalde tijd dicht

De gaspijpleiding Nord Stream 1 tussen Rusland en Duitsland blijft voor onbepaalde tijd afgesloten . Dat heeft de Russische energiereus Gazprom laten weten. Afgelopen woensdag werd de gaskraan al dichtgedraaid, zaterdag zou de levering worden hervat. Gazprom zegt dat er technische problemen zijn waardoor de pijpleiding dicht moet blijven, hoelang dat gaat duren is onbekend.

Dat Nord Stream 1 überhaupt werd afgesloten, werd in Europa al met het nodige argwaan ontvangen. De Russische uitleg over het technisch onderhoud dat noodzakelijk was, werd door de Duitse toezichthouder als onlogisch bestempeld. Er bestaat dan ook het vermoeden dat het Kremlin de gaskraan als politiek pressiemiddel inzet en die dichtdraait als wraak voor de Westerse sancties na de Russische aanval op Oekraïne.