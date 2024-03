Rusland daagt Macron uit troepen naar Oekraïne te sturen, dreigt met massaslachting

Volgens Medvedev zou die stap de zekere ondergang van Macron betekenen. De Franse militairen zouden zich volgens hem in Oekraïne lastig kunnen verbergen en in hoog tempo door Rusland vernietigd worden. Hij stelt dat de terugkeer van dode soldaten in lijkzakken of gewonden op brancards Macron in grote moeilijkheden zullen brengen.