Rusland beschiet op vooravond Kerst civiele doelen in Oekraïne

In de stad werd onder meer een deel van een woonwijk getroffen door Russische artillerie, schrijft The Guardian. Het was druk op straat omdat de inwoners hun zaterdagse boodschappen deden. President Volodymyr Zelenskiy veroordeelde de aanval in een posting op social media en voegde er foto's van de gevolgen bij. "Soclale netwerken zullen deze foto's wel aanmerken en afschermen als 'gevoelige content' maar dit is geen 'gevoelige content', dit is het echte leven van Oekraïners. Het terroristenland gaat door met vrede brengen de vorm van het bestoken van de burgerbevolking. Kherson. Op zaterdagochtend, kerstavond, in het centrum van de stad. Dit zijn geen militaire objecten. Dit is niet hoe oorlog volgens de regels gevoerd wordt. Het is terreur, het is doden uit plezier en om te intimideren. De wereld moet zien tegen welk absoluut kwaad we aan het vechten zijn."