Rusland bombardeert Aleppo nadat de stad is ingenomen door het Syrisch verzet

De gewapende soennitische groepering is de opvolger van Fatha al-Sham, wat weer een ‘rebranding’ is van de Syrische tak van terreurorganisatie Al-Qaida, Jabhat al-Nusra. HTS heeft zich de laatste jaren steeds meer wegbewogen van diens jihadistische wortels en is een pragmatischer koers gaan varen. De groepering is aan de macht in de noordwestelijke provincie Idlib, waar het een alternatieve regering heeft opgezet, inclusief eigen ministeries. Zo probeert HTS zijn legitimiteit onder de bevolking te vergroten, maar tegelijkertijd zet de groepering ook repressie in tegen zijn tegenstanders. Dat bleek eerder dit jaar bij het hardhandige neerslaan van groeiende protesten tegen HTS. Een demonstrant zei daarover in augustus tegen NRC dat HTS zich „net gedraagt zoals het regime: ze martelen mensen en rekruteren verarmde jongeren om op betogers in te slaan”.