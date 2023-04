Rusland bestookt woonwijken door heel Oekraïne met kruisraketten

29 apr. 2023 - 9:15

Rusland voert sinds de val van de Sovjet Unie een asynchroon hybride oorlog tegen de VS en het Westen, omdat het als wereldmacht gezien wil worden, maar in capaciteiten en competenties tekortschiet voor die rol. Waar komen die ambitie, verhevenheid en missionarisdrift vandaan? [Het Russische Rijk had vele koloniën en een grote invloedssfeer over aangrenzende gebieden gehad, die is overgevloeid in de invloedssfeer van de Sovjet-Unie en in het huidige Rusland. Tientallen volkeren, zoals de Oeraalse en Altaische nomaden, de oorspronkelijke bewoners van de Euraziatische Steppe en Siberië, werden in de loop der eeuwen door de Russen veroverd en onderworpen aan verschillende vormen van onderdrukking en verbanning. Tijdens de Russische Revolutie en Russische Burgeroorlog wisten Polen, Estland, Letland, Litouwen en Finland hun onafhankelijkheid te bereiken en te behouden.] De Russen zijn imperialistische kolonisten met de bijbehorende mentaliteit. Gefnuikt Russisch imperialisme is voedzame bodem voor hun frustratie, jaloezie en rancune. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Russische_koloni%C3%ABn

