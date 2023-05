Rusland bestookt Kyiv met recordaantal drones op feestelijke dag voor Oekraïense hoofdstad

28 mei 2023 - 13:09

1/2 De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is een regelrechte ramp. Honderdduizenden zijn gedood of gewond. Miljoenen zijn ontheemd. De vernietiging van het milieu en de economie is niet te overzien. Toekomstige verwoesting zou exponentieel groter kunnen zijn naarmate kernmachten steeds dichter bij een openlijke oorlog komen. We betreuren het geweld, de oorlogsmisdaden, willekeurige raketaanvallen, terrorisme en andere wreedheden die deel uitmaken van deze oorlog. De oplossing voor dit schokkende geweld is niet meer wapens of meer oorlog, met hun garantie op verdere dood en verderf. De huidige geopolitieke angst van Rusland is gebaseerd op herinneringen aan de invasie van Karel XII, Napoleon, de keizer en Hitler. Amerikaanse troepen behoorden tot een geallieerde invasiemacht die tevergeefs tussenbeide kwam tegen de winnende partij in de Russische burgeroorlog na de Eerste Wereldoorlog. Rusland ziet de uitbreiding van de NAVO en de aanwezigheid aan zijn grenzen als een directe bedreiging; de VS en de NAVO zien alleen voorzichtige paraatheid. In diplomatie moet men proberen om met strategische empathie te kijken, om te proberen zijn tegenstanders te begrijpen. Dit is geen zwakte: het is wijsheid. Wij verwerpen het idee dat diplomaten die vrede zoeken partij moeten kiezen, in dit geval Rusland of Oekraïne. Door diplomatie te begunstigen, kiezen we de kant van gezond verstand. Van de mensheid. Van vrede.