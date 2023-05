Rusland beschuldigt Oekraïne van moordaanslag op Poetin, rook boven Kremlin

3 mei 2023 - 13:02

Moordaanslag is natuurlijk flauwekul, de eerste beelden laten een drone zien die midden in de nacht naar de vlaggenstok op een toren van het Kremlin vliegt en daar een aantal meters boven ontploft. Tenzij Poetin een gewoonte heeft om midden in de nacht in de vlagenmast van het Kremlin te klimmen heeft hij geen enkel gevaar gelopen. Mogelijk is dit opgezet om excuus te hebben om de 9 mei parade af te gelasten. Maar het is moeilijk om dit te beoordelen aangezien beide kanten een deken van mist optrekken over hun acties.