Rusland beschiet Oekraïense kerncentrale

19 sep. 2022 - 9:33

Sprakeloos - puur terrorisme, misdaden tegen de menselijkheid zelf. Ook als ik aanneem dat het niet de bedoeling was om de centrale te raken, maar wel om de angsten maximaal op te voeren, ook dan nog had een misser, een 'afgedwaald' projectiel, het hart van één van de reactoren kunnen raken. Voor Putin is er geen enkele toekomst meer denkbaar. En ik houd mijn hart vast voor de mogelijkheid dat hij dit zelf elke dag weer ook terdege beseft. Dit houdt in dat we werkelijk alles kunnen verwachten. Ook de zwartste scenario's.